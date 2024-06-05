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等身大タペストリー　氷川日菜
商品番号 K70187168860
商品名

等身大タペストリー　氷川日菜
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 6,133 円
在庫状況 あり

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商品詳細

氷川日菜ちゃんの等身大タペストリーです。開封したのですが、思った以上に大きく飾る場所が無かったのですぐにしまい保管してました値下げ交渉可能です!気になる点あればお気軽にコメント下さい#バンドリ　#ガールズバンドパーティー　#氷川日菜　#等身大タペストリー　#ローソン
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