Fender Japan Mustang MG73 フェンダームスタング

FenderJapanMustangMG732006年CraftedinJapan製造番号S067863最近価格が高騰してるフェンダーのコンペライン入りムスタングMG73です。ボディカラーはとても珍しいメタリックグリーンです。『特徴』印象的なルックスで、PUのシリーズやフェイズアウトで独特のトーンが特徴です。コンペティション/ライン入り、エルボーコンター＆バックコンターが施された73年スタイルで、バスウッドボディ、マッチングヘッドのメイプルネック、ローズ指板7.25R、41mmナット、MGシングルPU×2、ダイナミックトレモロを搭載してます。『コンディション』ボディにわずかにコキズありますが目立つキズはありません。ネックはストレート、フレット残95%、弦落ち問題なし、ロッド左右に余裕あります。誰でも弾きやすい低めの弦高、弦高1-6弦12Fを1mmに調整しました。チューニングすれば直ぐに演奏できます。『メンテナンス』全体に殆ど劣化もなく使用感も極端に少ない奇跡のコンディションですが、フルメンテナンスしました。新品の弦に交換・専用オイルで指板クリーニング・フレット磨き・トラスロッドネック調整・ブリッジ弦高調整・電気系の錆防止処理・ピックアップバランス調整・アンプに接続して正常動作確認。(ギター工房に依頼すると約￥8,000)ギター本体￥141,500+メンテナンス料￥8,000+送料￥1,700+販売手数料￥16,800=合計￥168,000『付属品』フェンダーケース・ムスタング用トレモロアーム・6角レンチブリッジ用・6角レンチトレモロアーム固定用『発送』らくらくメルカリ便元払い匿名発送セミハードケース(社外)に入れてFenderケースは同梱します。ギター輸送用段ボールケースで発送します。他のサイトにも掲載してますので売り切れたら掲載を中止します。#コンペティションライン#メンテナンス済#ムスタング#フェンダー#メタリックグリーン



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