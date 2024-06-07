UVERworld パーカー 白

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商品詳細
UVERworldMADEINJAPANプルオーバーパーカーになります。TAKUYA∞プロデュースの本人愛用のパーカーです(^^)色はオフホワイトになっております。サイズは1番人気の貴重なXLになります。XL:身幅約61cm/着丈約74cm/肩幅約56cm/袖丈約62cm届いて間もない完全な新品未使用です、よろしくお願い致します！ターコイズブルーの方の在庫がありますので、2着纏めてのご購入も大歓迎です！ウーバー着用白色グッズ無限亭一門タクヤ彰克哉信人誠果真太郎生誕祭
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