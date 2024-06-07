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VESTAX ベスタクス　PCV-275 横フェーダーメンテ
商品番号 H68196411131
商品名

VESTAX ベスタクス　PCV-275 横フェーダーメンテ
ブランド名 ベスタスク
特別価格 税込 11,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VESTAXベスタクス　PCV-275横フェーダーメンテ3ch、3バンドアイソレータースイッチ搭載のDJミキサーです。パネルを外し、スポンジ湯洗いしました。全てのツマミの根本を綺麗にしました。（写真14枚目）内部を清掃しました。横フェーダーを分解清掃し、接点を接点復活剤にてみがきました。（写真15枚目）縦フェーダーは分解メンテの必要がない程に、良い状態です。全てのフェーダー、ツマミの動きは滑らかです。各チャンネル入力、出力動作良好です。ヘッドホン、マイク、センドリターン機能動作良好です。全ての動作は良好で、出音も良好ですが、写真12枚目のように-15dbのLEDランプがつきっぱなしになることがあります。音質に影響はありません。#DJミキサー#VESTAX
http://narcologia.ru/goods/slide730387.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce391755.html
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