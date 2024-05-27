Lunchbox ZT LBG2 200w

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ZTampのLUNCHBOXLBG2になります。問題なく使用出来ます。動作確認済み。電源ケーブル、説明書、元箱付属です。使用の際に傷のついた箇所などあります(6枚目参照)その他細かい傷などがあると思います。写真にてご確認お願い致します。生産完了品との事でお探しの方はご検討よろしくお願い致します。