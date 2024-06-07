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YAMAHA エレキベース用ハードケース 1970年代
商品番号 E16590787336
商品名

YAMAHA エレキベース用ハードケース 1970年代
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1970年代のヤマハSB-600スーパーベースが入っていたハードケースになります。写真6枚目のようにジャズベースがぴったり入るサイズなので、変形ベースなどでなければある程度入ると思います。古いものなので使用感、キズ、シール後、金具のサビあります。エンドピン部分にクッションの破れあります。鍵はありません。全国送料無料です。梱包はケースをエアキャップ（プチプチ）で一回巻くだけの簡易なものになります。※写真6枚目のジャズベースは撮影用です。出品はハードケースのみになります。
http://narcologia.ru/goods/marshal111280.html
http://narcologia.ru/goods/choice540785.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring424396.html

YAMAHA エレキベース用ハードケース 1970年代
YAMAHA エレキベース用ハードケース 1970年代-

YAMAHA エレキベース用ハードケース 1970年代
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