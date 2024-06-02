S.H.Figuarts アイアンマンマーク85 - FIVE YEARS

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SHフィギュアーツ アベンジャーズ アイアンマン マーク85 -《FINAL BATTLE》EDITION- 約160mm ABS&PVC&ダイキャスト製 塗装済み可動フィギュア SHフィギュアーツ アベンジャーズ アイアンマン マーク85 -《FINAL BATTLE》EDITION- 約160mm ABS&PVC&ダイキャスト製 塗装済み可動フィギュア



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S.H.Figuarts(フィギュアーツ) アイアンマンマーク85 -FIVE YEARS LATER〜2023EDITION-(THE INFINITY SAGA) アベンジャーズ/エンドゲーム 完成品 可動フィギュア バンダイスピリッツ | フリマアプリ ラクマ S.H.Figuarts(フィギュアーツ) アイアンマンマーク85 -FIVE YEARS LATER〜2023EDITION-(THE INFINITY SAGA) アベンジャーズ/エンドゲーム 完成品 可動フィギュア バンダイスピリッツ | フリマアプリ ラクマ

S.H.Figuartsアイアンマンマーク85-FIVEYEARSLATER～2023EDITION－(THEINFINITYSAGA)BANDAISPIRITS(バンダイスピリッツ)S.H.フィギュアーツアベンジャーズ/エンドゲーム『アベンジャーズ』シリーズマーベルコミックアイアンマン製品仕様【サイズ】全高約160mm【素材】PVC、ABS【セット内容一覧】フィギュア本体交換用頭部交換用手首左右各4種リパルサーエフェクト一式ナノ・ライトニング・リフォーカサーライトニング・リフォーカサー用エフェクトパーツ一式クローブラスター左右指パッチンパーツ一式『アベンジャーズ/エンドゲーム』の舞台となった2023年を迎え、「アイアンマン」が、劇中のイメージを投影した新たなカラーリングと豊富なボーナスパーツで登場！別売の「サノス」と合わせ、インフィニティ・サーガのクライマックスを見届けよう！※店頭購入商品にて外箱のスレ等、ご理解ください※あくまで個人保管品であることをご理解くださいIRONMANS.H.FiguartsIRONMANMark85-≪FIVEYEARSLS.H.フィギュアーツアベンジャーズ/エンドゲームブランド：S.H.フィギュアーツフィギュア種類···アクションフィギュアグッズ種類···その他フィギュア種類···アクションフィギュア