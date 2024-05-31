オーディオミキサー コンデンサーマイク付き

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【優れた音質】マイクは人間工学に基づいて設計されております。広い周波数応答を提供し、高いSPLを簡単に処理してくれます。カーディオイドコンデンサーカプセルは、生放送、創作、録音に非常にクリアな音質を提供します。【16種類の効果音】16種類の特殊効果音、14種類の調整可能な音で、放送の雰囲気を調整。深みのある低音、滑らかな中音、クリアな高音、生放送でよりいいパフォーマンスをサポートします。【スマートノイズキャンセリング】スマートノイズキャンセリングが周囲の騒音を低減し、騒音の影響を回避して高音質を確保します。高い信号対ノイズ比(SNR)が特徴で、録音プロセスで発生する歪みが少ないことを意味します。キーストロークや屋外の騒音を気にすることなく、レコーディングスタジオにいるような気分になります。【幅広い互換性】ほとんどのオペレーティングシステム、PC、タブレット、スマートフォンなどで動作できます。TikTokやYouTubeなど、ほとんどのアプリケーションに適用できます。【セット内容】オーディオミキサー×1、コンデンサーマイク×1、マイクスタンド×1、マイクホルター×1、ポップガード×1、ポップフィルター×1、Type-Ｃケーブル×1、接続用ケーブル×4、スマホ用接続ケーブル×1。