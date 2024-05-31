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BE:FIRST OFFICIAL LIGHT STICK 3個
商品番号 C12355905823
商品名

BE:FIRST OFFICIAL LIGHT STICK 3個
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 2,960 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございますBE:FIRSTOFFICIALLIGHTSTICK3個購入時期：2023/09【サイズ】H約243mm/W約91.5mm/D約80.5mm、ストラップの長さ18cm【素材】PC,ABS【電池】アルカリ単４電池3本使用（同封）【LEDモード設定】[点灯→ゆっくり点滅→点滅→激しい点滅]よろしくお願いいたします。
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