BE:FIRST OFFICIAL LIGHT STICK 3個

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございますBE:FIRSTOFFICIALLIGHTSTICK3個購入時期：2023/09【サイズ】H約243mm/W約91.5mm/D約80.5mm、ストラップの長さ18cm【素材】PC,ABS【電池】アルカリ単４電池3本使用（同封）【LEDモード設定】[点灯→ゆっくり点滅→点滅→激しい点滅]よろしくお願いいたします。
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BE:FIRST OFFICIAL LIGHT STICKアプリの使用方法動画
BE:FIRST OFFICIAL LIGHT STICK
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