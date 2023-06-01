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- 江戸前エルフ 200枚限定 樋口彰彦複製サイン入り色紙 ポストカード
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。2023年6月24日-7月9日まで月島もんじゃストリートにて開催されていた江戸前エルフスタンプラリーの景品になります。1等の原作:樋口彰彦複製サイン入り色紙については200枚限定になり大変貴重です。6等のポストカード3枚もおつけします。未開封になりますが、紙製でありますので、ヨレなどがある場合がございます点、あらかじめご了承ください。数も少ないので、ご興味ある方へお譲りさせていただきます。
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