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江戸前エルフ　200枚限定　樋口彰彦複製サイン入り色紙　ポストカード
商品番号 V70381076260
商品名

江戸前エルフ　200枚限定　樋口彰彦複製サイン入り色紙　ポストカード
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 6,016 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。2023年6月24日-7月9日まで月島もんじゃストリートにて開催されていた江戸前エルフスタンプラリーの景品になります。1等の原作:樋口彰彦複製サイン入り色紙については200枚限定になり大変貴重です。6等のポストカード3枚もおつけします。未開封になりますが、紙製でありますので、ヨレなどがある場合がございます点、あらかじめご了承ください。数も少ないので、ご興味ある方へお譲りさせていただきます。
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