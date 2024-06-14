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ポケモンカード　ポピーsar
商品番号 C56126186439
商品名

ポケモンカード　ポピーsar
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 3,509 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！ポピーSAR開封後スリーブに入れ保管してあります素人目ではありますが目立つ傷、白かけはありません状態は画像を見て判断お願いします検索用ポケカCSR　CHR　ユニバースSR　サポートトレーナー　エネルギーミラー　テラスタルマスターボールVSTARARSARピカチュウかがやくクレイバーストイーブイヒーローズポケモンカード151リザードンブイズ　ブラッキー　セレナ　カイ　マリィミュウミュウツー　リーリエ　ルギアミモザナンジャモエリカポピーオルティガオモダカトラブル防止のため返品は受け付けません。
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