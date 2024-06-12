ポケモンカード レイジングサーフ シュリンク無 未開封

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商品詳細
★ご覧いただきありがとうございます♪◆お品物／ポケモンカードゲーム【レイジングサーフ】◆状態／新品・未開封・シュリンク無しペリペリ付◆数量／1BOX◆購入／GEO当選品◆発送／らくらくメルカリ便(匿名・追跡付）水濡れ防止の為OPP袋に入れ、破損がない様に衝撃材でカバーしてから丁寧に発送致します。店頭でシュリンクを外されましたが、その後一切のパック入れ替えやサーチなどはしておりませんので、シュリンク付BOXと封入率は一切変わりません。新品のお品物ですがカードの内容による評価をする方や、神経質な方、完璧を求める方の購入はご遠慮くださいませ。ボックスパックシングル···ボックス(box)
http://narcologia.ru/goods/marshal319980.html
http://narcologia.ru/goods/message600627.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose850840.html
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