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ポケモンカード レイジングサーフ シュリンク無 未開封
商品番号 C76464711365
商品名

ポケモンカード レイジングサーフ シュリンク無 未開封
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,839 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★ご覧いただきありがとうございます♪◆お品物／ポケモンカードゲーム【レイジングサーフ】◆状態／新品・未開封・シュリンク無しペリペリ付◆数量／1BOX◆購入／GEO当選品◆発送／らくらくメルカリ便(匿名・追跡付）水濡れ防止の為OPP袋に入れ、破損がない様に衝撃材でカバーしてから丁寧に発送致します。店頭でシュリンクを外されましたが、その後一切のパック入れ替えやサーチなどはしておりませんので、シュリンク付BOXと封入率は一切変わりません。新品のお品物ですがカードの内容による評価をする方や、神経質な方、完璧を求める方の購入はご遠慮くださいませ。ボックスパックシングル···ボックス(box)
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