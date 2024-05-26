エピフォン　レスポールjr

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2021年2月頃購入したレスポールjrビリージョーアームストロングモデルです。あまり弾いてなかったので素人目線ですがフレットは9分残り、ネックストレートで良く鳴ります。擦り傷は数点有りますがレリックと捉えて頂ければ幸いです。ピックガードは3Pのものに、コントロールノブはスピードタイプに変更していますが後はそのままです。純正ハードケース、おまけにアーニーボール製ストラップをお付け致します。即購入大歓迎です。グリーンデイ、もしくはパンク大好きな方、シンプル志向な方は是非。