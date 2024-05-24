十三代 酒井田柿右衛門 錦絵 柘榴梅花文 鉢 菓子 未使用 共箱 19cm

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酒井田柿右衛門コレクターの出品です。直径約19cmの鉢です。年数の経つ商品ですが未使用自宅保管品です。作家 十三代酒井田柿右衛商品 錦絵柘榴梅花文鉢大きさ 直径18.7cm×高さ8.5cm付属品 共箱未使用なのでスレ、キズは見当たりません。種類···その他種類···皿・鉢