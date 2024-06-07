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ジャンべ　　全高　約60cm
商品番号 A31344826275
商品名

ジャンべ　　全高　約60cm
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...ジャンベ高さ　約60cm　　ドラム直径　約26cmリビングでインテリアとして置いてあったものです。革の部分に写真のように少しひび割れがありますが、叩けば主観ですが非常に良い音が出ます。
http://narcologia.ru/goods/composite183954.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi208347.html
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