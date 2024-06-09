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ダッフィー モーメンツゴーラウンド ディズニー 40周年
商品番号 F83524971194
商品名

ダッフィー モーメンツゴーラウンド ディズニー 40周年
ブランド名 トウキョウディズニーリゾート
特別価格 税込 5,749 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用東京ディズニーリゾート40周年モーメンツゴーラウンド⭕️チェーン追加、文字変更なければ即購入可ダッフィーのパーツはディズニーシーのみの限定品です！★ベース：ルミナスゴールド★パーツ：マイフレンドダッフィー★イヤー：ダッフィー★文字：DUFFY＋ミッキー個＋お城(合計7文字)★チャーム：ダッフィー★クレイドル：ロイヤルタイプ6点セット(12点文字含む)★文字入れは8文字まで！(ミッキー・お城を含む)★お好きな文字でもオーダー可《個人的なお名前をご希望の場合》プライバシー保護のため⬇️✶文字数の増減がある方はお値段変わりますのでコメントから個数のみお伝えください。✶文字の詳細は購入後の取引メッセージからお願いします■チェーンは、シー20周年のクリスタルスフィアでお持ちの方もいらっしゃると思い含めておりません。チェーン追加の場合13700円になります。追加、変更ある方は、ご購入前にコメントをお願いします。◎水濡れ対策をして専用箱にお詰めしてメルカリ便にて発送します。＊コメントを見やすくするため、専用ページをご用意できた方のコメントは削除させていただきますのでご了承ください。東京ディズニーリゾート40周年ドリームゴーラウンドメモリーゴーラウンドモーメンツゴーラウンドモーメントパーツダッフィーマイフレシンデレラ城プロメテウス火山ミッキーミニードナルドデイジーグーフィープルートチップとデールティンカーベルキーチェーン置き物グッズ種類···キーホルダー
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