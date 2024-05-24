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- 【骨董品】小西陶蔵作 備前焼 酒呑 (No.11)
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商品詳細
コレクションしていた備前焼の酒呑です☆骨董品屋さんにて購入し、その後、使用せずに保管していました。引っ越しに伴い出品いたします。瑕や欠けはなく、とても綺麗です。古いものなので、現状品扱いでお願いいたします☆刻印あり共箱付き、口径6.5cm、高さ5cmです。需要ありましたら、よろしくお願いいたします☆#ぐい呑#骨董品#備前焼#小西陶蔵
http://narcologia.ru/goods/recycling389014.html
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近藤 正彦 作 備前 酒呑 | 陶備堂オンラインショップ
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