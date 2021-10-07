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団扇太鼓
商品番号 J24316019416
商品名

団扇太鼓
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

よい音がします、御会式の時などに使用しますが、　運動会などの応援など使えます状態は写真のとうりですが、使用に差し支えありません、
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