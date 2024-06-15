219 置物　鶴　　　SOUVENIR FOR FOREIGNERS

種類...その他未使用保管品 作者は読めません、写真に撮って有ります。#古美術品#骨蕫品 #茶道具#掛軸 #レトロ #時代物#インテリア#和室#床の間#おもてなし #着物 #和柄 #和服 #アンティーク #お茶 #お花 #海外 #お土産 #souvenir#foreigner#overseas



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