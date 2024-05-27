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商品詳細
高さは9.8cmです幅4cmです重さは約218gです箇人的な写真撮影との違いや、ライトとカメラの写真は多少の色差があります。まだ商品を取り扱っております。申し例をございませんが、画像、サイズ確認などをいただき、ご自身の判断で購入いただきますようお愿いいたしまはす。商品の状態やサイズの場合は、専門の場合は、その分正確に、お届けの場合は、その分正確に、お届けすることができます。購入後のキャンセは承ってまたおおりまんのことでございますが、購入の際は、十分に注意してご購入ください。##中国茶器鎮制##景徳寿堂#茶器骨董品##骨董品美術品彩##骨董品壺##茶粉ごまかし古美術品彩###工芸品
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