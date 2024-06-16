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VOGUE HANAE MORI PARIS 森英恵 店頭用 ベッティナ・ランス
商品番号 S65531524661
商品名

VOGUE HANAE MORI PARIS 森英恵 店頭用 ベッティナ・ランス
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 3,182 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VOGUE森英恵店頭用販売促進用のポップです。写真は、主に女性を被写体として作品を発表してきたフランスで活躍するベッティナ・ランス(BettinaRheims)が撮影。シャネルの映像を手がけたことでも知られ、パリの女性たちのヌードを撮影した『密室』は世界的なベストセラーとなりました。モデルは映画ドラキュラでも活躍したMichaelaBercu。1988年3月号VogueParisで撮影した森英恵のコレクションの写真の一枚です。森英恵三のコレクションとしても、写真としても非常に価値のある物です。横：約26cm縦：約35.5cm大切に保管しておりましたが、状態は画像にてご確認下さい。不明な箇所はご質問いただければと思っております。中古品にご理解の上、ご購入をお願い致します。折れ、水濡れ防止対策の上発送いたします。#vogueグッズ#vogueポップ#hanaemoriグッズ#hanaemoriポップ#BettinaRheims#ベッティナランス#MichaelaBercu#絶賛！断捨離中！#コレクション断捨離中
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