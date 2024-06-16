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時代金工　古銅　鶏　置物　一對　M　R5409B
商品番号 M83063907090
商品名

時代金工　古銅　鶏　置物　一對　M　R5409B
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 15,839 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　（右）高さ約２３cm　幅約２２cm×約１９cm　重さ６７２g（左）高さ約２１．５cm　幅約２４cm×約１７cm　重さ約８００g経年劣化があり、羽根が少し歪んでいます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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