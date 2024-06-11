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GOTOH CP-N CP-B ピックアップセット
商品番号 H69629452486
商品名

GOTOH CP-N CP-B ピックアップセット
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクセサリー・パーツ···ピックアップGOTOH製ピックアップ、CP-NとCP-Bのセットになります。出品にあたり動作チェックしましたが問題なく動作しております。付属品はありません。写真の物のみです。値引き交渉には応じません。個人売買につき、取り付けの説明や購入後の返品には一切応じません。取り付けの知識、技術をお持ちの方のみご購入ください。
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