GOTOH CP-N CP-B ピックアップセット

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商品詳細
アクセサリー・パーツ···ピックアップGOTOH製ピックアップ、CP-NとCP-Bのセットになります。出品にあたり動作チェックしましたが問題なく動作しております。付属品はありません。写真の物のみです。値引き交渉には応じません。個人売買につき、取り付けの説明や購入後の返品には一切応じません。取り付けの知識、技術をお持ちの方のみご購入ください。
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