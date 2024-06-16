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JJ EL84 マッチドペア
商品番号 M59603562311
商品名

JJ EL84 マッチドペア
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JJELECTRONIC(ジェイジェイエレクトロニック)のEL84MatchedPair2本セットです。未使用の新品です。ギターアンプだけでなく、オーディオアンプにも適しています。【動作】問題なし【概観】写真ご参照【付属】なし機材整理の為、他にも出品していますのでご覧ください。
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