

アベンジャーズ／エンドゲーム １／６スケールフィギュア アイアンマン・マーク８５ アベンジャーズ／エンドゲーム １／６スケールフィギュア アイアンマン・マーク８５



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【ムービー・マスターピースＤＩＥＣＡＳＴ】『アベンジャーズ／エンドゲーム』１／６スケールフィギュア アイアンマン・マーク８５『アベンジャーズ／エンドゲーム』に登場する新型パワードスーツ、アイアンマン・マーク85を、全高約33センチ、30箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化。全体の6割に「合金」を使用することでパワードスーツのさらなる忠実度を目指した本アイテムは、従来のムービー・マスターピース同様の可動域を有しながらも、劇中本来のメカニカルな装甲が持つ質感や、ズッシリと手応えを感じる重厚さを再現している。ヘッドは2種が付属。1つ目は、ライトアップ機能対応のヘルメット。2つ目は、新規造形となる、演じるロバート・ダウニーJr.の肖像権をクリアしたトニー・スタークのヘッドとなっている。レッドとゴールドのカラーリングが特徴的なアーマーは、合金に映える光沢感あるメタリックな塗装とともに、細かな汚れや傷などのウェザリングが施されています。ボディー背面のエアーフラップは開閉が可能。両腿付け根にあたる腰部装甲は、上に開くことで脚部のさらなる可動域を確保。また、柔軟なポージングを実現すべく、ウエストにもさらなる可動域を確保。胸部の装甲は取り外しが可能で、内部の緻密に組み込まれたメカニカルな造形を堪能できます。眼部、胸部のアーク・リアクター、両手のリパルサー光線発射部をはじめ、全身16箇所に、白く発光するLEDライトアップ機能を搭載。アクセサリーとして、ボディーの背面に展開するナノ・ライトニング・リフォーカサーが付属している。さらに、指関節も可動するナノ・ガントレットの前腕部パーツが付属！インフィニティ・ストーンはLEDライトアップ機能を搭載しており、あの印象的な場面が再現可能。付属の指関節まで可動するリパルサー光線ライトアップ対応の差し替え用ハンドパーツを併せて使用すれば、臨場感溢れるバトルシーンを数多く楽しむことができます。付属する6角形の台座は、自由に保持位置を変更できる専用のフレキシブル・ピラーを採用。映画のロゴなどがデザインされた特別仕様。新品未使用大切に保管しておりましたが整理のため出品致します。