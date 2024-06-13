DX シュリケンジン 忍者一番刀 五トン忍シュリケン 風雷忍シュリケン

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ついにDXサイズの忍シュリケンが食玩化！SG忍シュリケン1 全3種 1個780円 全種一気にレビュー！手裏剣戦隊ニンニンジャー



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ご覧いただきありがとうございます。☆内容◉DXシュリケンジン(赤のブレード欠品)◉上記初回限定ブレード(黄、桃、白)◉忍者一番刀◉アカニンジャーシュリケン◉五トン忍シュリケン◉風雷忍シュリケン動作確認済みです。子供が遊んでいたものですので、個体差ありますが、スレや剥げ等あります。画像をご確認の上ご購入いただきますようお願い致します。発送の都合により、電池はお付けしませんので、ご購入者にてご用意願います。即購入いただいて結構です。どうぞ宜しくお願い致します。キャラクター···スーパー戦隊シリーズ