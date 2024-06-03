茶道具　淡々斎好　祥瑞　水指　京焼　加藤藤城　共箱　裏千家　染付　山水　棚　茶会

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商品詳細
【サイズ】直径16cm高さ18.3cm口径14cm【状態】良好 傷無し【付属品】共箱 共布【商品説明】淡々斎宗匠好の祥瑞水指です。加藤藤城の作品。蓋裏にも絵付してあり、バランスよ良い水指です。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle759066.html
http://narcologia.ru/goods/calling844050.html
http://narcologia.ru/goods/approximate383820.html
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