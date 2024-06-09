良品　YAMAHA　フルート　YFL-211SⅡ　木管楽器　Eメカニズム　学生

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YAMAHA管楽器フルートです。 www.krzysztofbialy.com YAMAHA管楽器フルートです。 www.krzysztofbialy.com

商品をご覧頂きありがとうございます。こちらの商品の他にも楽器関係の商品を出品させて頂いております。ご興味ある方は下記よりご覧ください。#ニャンニャンショップ・楽器のへやまた、フルートのみのへやもご用意しておりますので、重ねて宜しくお願い致します。#ニャンニャンショップ・フルートのへや【メーカー】YAMAHA ヤマハ【アイテム】フルート【型番】YFL-211SⅡEメカニズム廃盤モデル【付属品】クリーニングロッド※ケースは付属しておりませんのでご注意ください。【状態・注意事項】タンポの状態やや轍は見られますが、状態は悪くないと思われます。メッキメッキの剥がれなどは特にみられません。凹み小さな小傷はありますが、へこみは特に見られません。清掃状況管体分解清掃を行っております。こちらの商品は中古品のため多少の使用感はございますが、特に目立ったキズや汚れはなく、まだまだ使用出来る状態の商品になります。【梱包】プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。【発送】1日から2日の間で発送させて頂きます。こちらの商品は中古品になりますが、アルコール除菌、清掃をして出品させて頂いておりますのでご安心下さい。こちらはあくまで中古品になります。商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さい。※こちらの商品は即購入歓迎です。※専用ページは特に設けておりませんので、お早めにご購入下さい。その他ご不明な点などございましたら、コメントからお問い合わせ下さい。返答はなるべく早くお答えさせて頂きます。どうぞ宜しくお願いします。管理番号ECO0143-518032