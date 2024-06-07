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茶入　古瀬戸写　筒井写　瑞光窯　佐々木八十二作　茶道具　茶道　濃茶器
商品番号 F34191257713
商品名

茶入　古瀬戸写　筒井写　瑞光窯　佐々木八十二作　茶道具　茶道　濃茶器
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 9,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧くださり、ありがとうございます(´-`*)瑞光窯佐々木八十二作、古い瀬戸の肩つき茶入、筒井の写です。作者は、佐々木八十二(ささきやそじ)、昭和を代表する作家の一人です(詳しい作歴が入っていますので、ご覧ください)。胴に帯のように線が入っており、釉薬の垂れた様子や底の糸切りの美しさ、なだらかで優しい肩がついた姿など、いろいろ見所多きお茶入のようです。茶入の中も蓋裏も、とてもきれいな状態ですので、おそらく一回も使われていないのではないか、と思われます。よい蓋が添っています。仕覆は、紗綾形卍字つなぎ龍文緞子で、窓に雨龍をおさめた図柄は、中国の想像上の動物で、地上に雨と豊穣をもたらすと言われています。☆サイズ☆胴の幅　　約5.5cm高さ　　　約8.7cm経口　　　約3cm底面の直径約3cm箱/木箱入　作家本人による書き付けあり仕覆と作家の履歴あり種類...茶道具
http://narcologia.ru/goods/stealth21676.html
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