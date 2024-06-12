ノナカ オーボエ用リードケース 25本入り

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ノナカのオーボエ用リードケース25本入りです。今現在は販売されていないブランドのリードケースです。何個か同じものを持っておりますが、こちらは表面と裏面にシールの剥がし後があります。しかしリードケースとして十分に使用可能なのでご安心下さい。丈夫なケースを探している方におすすめ致します！どうぞ宜しくお願い致します。