種類...横笛未使用篠笛です。長さ約42・5㎝ 重さ約47gビニール袋に入れてありましたが、撮影のため開封しました。ビニール袋は劣化しているため廃棄します。本体添付ラベルには「獅子田」丸山出品の篠笛には同じラベルが貼ってあります。ラベル画像は他の篠笛と共通画像を使用しています。未使用ですが、経年品です。ご了承の上お求めください。単品でお求めの場合、お値下げ不可です。複数購入ご希望の場合はコメント欄よりお知らせください。



名作 篠笛 丸山 藤巻 NO1「獅子田」 七穴六本調子 未使用 横笛 和楽器 ...



篠笛 丸山 藤巻 NO1「獅子田」 七穴六本調子 未使用 横笛 和楽器



篠笛 丸山 藤巻 NO1「獅子田」 七穴六本調子 未使用 横笛 和楽器



丸山 篠笛 唄用 六本調子-



篠笛 丸山 藤巻 NO1「獅子田」 七穴六本調子 未使用 横笛 和楽器



丸山 篠笛 唄用 六本調子-



篠笛 丸山 藤巻 NO1「獅子田」 七穴六本調子 未使用 横笛 和楽器



篠笛 丸山 白竹 E「獅子田」 六穴六本調子 未使用 横笛 和楽器



あなたにおすすめの商品 33 値下げ 尺八 一尺六寸管 玉水銘 唄口金巻き ...



うのにもお得な 篳篥 和楽器 - legacyoakhomes.com



○篠笛○獅子田○祭り○笛○だんじり○やぐら - 和楽器



蘭照篠笛 古典調『お囃子』天地巻六本調子 良品-



篠笛 七穴七本調子 炙り金箔 ㉚-



当社の 値下げ 尺八 一尺八寸管 銘 竹仙？ 唄口 銀巻き 和楽器 ...



新発売】 ※4/9まで 能管 篠笛もご希望でしたらお付けします。 和楽器 ...