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ミッシェル・ドラクロワ（ドラクロア）　レントリアノン
商品番号 J35962568996
商品名

ミッシェル・ドラクロワ（ドラクロア）　レントリアノン
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 18,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドラクロワさんはフランス人画家で、ヨーロッパの古き良き時代を描かれる作家さんです。この絵も、森の中の湖と質素な建物が郷愁を誘い、観る人を大変穏やかな気持ちにさせてくれます。写真の通りシミが見られます。本当は手放したく無い絵ですが事情により出品致します。エディションナンバーと直筆サインが有ります。大きさは縦約68cm、横約75cmです。
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