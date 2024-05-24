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商品詳細
ドラクロワさんはフランス人画家で、ヨーロッパの古き良き時代を描かれる作家さんです。この絵も、森の中の湖と質素な建物が郷愁を誘い、観る人を大変穏やかな気持ちにさせてくれます。写真の通りシミが見られます。本当は手放したく無い絵ですが事情により出品致します。エディションナンバーと直筆サインが有ります。大きさは縦約68cm、横約75cmです。
http://narcologia.ru/goods/reflector959064.html
http://narcologia.ru/goods/stealth816276.html
http://narcologia.ru/goods/injure499367.html
ミッシェル・ドラクロワ（ドラクロア） レントリアノン
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http://narcologia.ru/goods/reflector959064.html
http://narcologia.ru/goods/stealth816276.html
http://narcologia.ru/goods/injure499367.html
ミッシェル・ドラクロワ（ドラクロア） レントリアノン
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