ミッシェル・ドラクロワ（ドラクロア）　レントリアノン

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ドラクロワさんはフランス人画家で、ヨーロッパの古き良き時代を描かれる作家さんです。この絵も、森の中の湖と質素な建物が郷愁を誘い、観る人を大変穏やかな気持ちにさせてくれます。写真の通りシミが見られます。本当は手放したく無い絵ですが事情により出品致します。エディションナンバーと直筆サインが有ります。大きさは縦約68cm、横約75cmです。