【期間限定値下げ】HYDE SNOW MONSTER HOTEL 限定パーカー

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*************期間限定値下げ中*****************9/24(日)まで期間限定で表示価格に値下げしております。上記以降は元の価格9,555円に戻す可能性がございます。************************************************HYDEHYDEROOMpresentsSNOWMONSTERHOTEL2018苗場スノウモンスターファンクラブイベントでの限定グッズです。イベントの際に1度着用したのみで、洗濯後保管しておりました。⚫サイズ→M着丈70cm身幅59cm袖丈56cm⚫素材→綿70％ポリエステル30％カラー...ブラック袖丈...長袖タイプ...ジップアップポケット...あり素人保管ということをご理解の上ご購入頂けますと幸いです。※神経質な方のご購入はお控えください。畳んで防水袋に入れ発送予定です。配送はらくらくメルカリ便からゆうゆうメルカリ便に変更する可能性がごございます。（金額に変更はございません）他にご希望があれば必ずご購入前にコメントよりご連絡をお願い致します。他にもHYDEさん、L'Arc~en~Ciel関連の商品を出品しております。まとめ購入でお値引させて頂きますので、お気軽にコメントよりお問い合わせ頂けますと幸いです。人気グループ...L'Arc～en～Ciel(ラルク)