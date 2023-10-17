KENYOKOYAMA ケンヨコヤマ　ポスター

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商品詳細
KENYOKOYAMA（ケンヨコヤマ、横山健）Nothin'ButSausage（ナッシンバットソーセージ）発売時のポスターです。サイズ（約）72.5cm×51.5cm各所破れ、折れ等ございます。ポスター裏面テープにて補修痕あります。ご購入特典と致しまして、写真７枚目のPIZZAOFDEATHステッカー（9cm×9cm）をご希望の方に限りプレゼント致します！ステッカーご希望の方は購入時に必ずコメントお願いします。コメントなしの場合はステッカーは付きません。ご理解いただける方のみのご購入でお願い致します。神経質な方のご購入はご遠慮下さい。ご購入前にプロフィール一読お願い致します。ー関連ーCDDVDパーカーTシャツサタニックカーニバルSATANICCARNIVALPIZZAOFDEATHピザオブデスHi-STANDARDHiSTANDARDハイスタンダードKENBANDケンバンドウォーリーを探せヨコヤマケン
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