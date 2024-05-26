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⭐︎希少⭐︎UNICORN 川西幸一　本人使用済　ドラムスティック　TAMA
商品番号 R93574016372
商品名

⭐︎希少⭐︎UNICORN 川西幸一　本人使用済　ドラムスティック　TAMA
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユニコーン再結成後のフェスで、川西幸一さんが実際に使用されて投げられたスティックになります。ご本人使用済みのため、傷と汚れがございます。自宅で大切に保管しておりましたが、川西幸一さんのファンの方にお譲りいたします。申し訳ありませんが、値下げ交渉不可でお願いいたします。#ユニコーン#川西幸一#ドラム#ドラムスティック#TAMA
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http://narcologia.ru/goods/influenza295993.html
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