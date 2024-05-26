⭐︎希少⭐︎UNICORN 川西幸一 本人使用済 ドラムスティック TAMA ...

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TAMA Sound Check on Stage_川西幸一@ CLUB UPSET. TAMA Sound Check on Stage_川西幸一@ CLUB UPSET.



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ユニコーン再結成後のフェスで、川西幸一さんが実際に使用されて投げられたスティックになります。ご本人使用済みのため、傷と汚れがございます。自宅で大切に保管しておりましたが、川西幸一さんのファンの方にお譲りいたします。申し訳ありませんが、値下げ交渉不可でお願いいたします。#ユニコーン#川西幸一#ドラム#ドラムスティック#TAMA