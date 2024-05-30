ハートランドZ ピンポイントスペシャル

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商品詳細
ハートランドZピンポイントスペシャル比較的綺麗な状態ですが、グリップのマジョーラカラーの塗装が若干剥げています。写真2枚目。京都市北区迄、直接引き取りも可能です。
http://narcologia.ru/goods/moped251768.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney456849.html
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