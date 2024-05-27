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- 28 EXO SC セフン 1BILLION VIEWS CD キノ トレカ6枚
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商品詳細
EXO-SC1BillionViewsCDキノトレカ6枚セットセフン海外製品のため、細かいスレやキズなど気になさらない方のご購入をお願いいたします。お値下げ不可、バラ売り不可厚紙で挟んで、ビニール袋に入れて発送いたします。即購入可能（コメント不要）※ご質問等がない場合はそのまま購入ください。質問のコメントいただいていた場合でも、先に購入手続きをいただいた方とお取引を進めさせていただきます。らくらくメルカリ便またはゆうゆうメルカリ便で発送いたします。
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