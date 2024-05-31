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矢沢永吉ビーチタオル/ 当時物　1991 SBT(フデ) ブラック×レッド
商品番号 J41734003544
商品名

矢沢永吉ビーチタオル/ 当時物　1991 SBT(フデ) ブラック×レッド
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 8,366 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます当時物　1991SBT(フデ)ブラック×レッドサイズ　134×78ツアーエンブレム1度使用、洗濯済のUSEDです表面生地の経年劣化が見られますほつれは見当たりませんが、見落とし等はご了承下さい年代物の古い商品です長期自宅保管品にご理解の程お願い致します神経質な方はお控え下さい3Nにてお願い致します
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