末澤誠也　アクスタ　まとめ売り

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商品詳細
関西ジャニーズJr.Aぇ！group末澤誠也くんのアクリルスタンドです4つまとめてのお譲りとなります。他メンバーのアクスタも出品しています。まとめて購入希望の方はコメントお願いします。即購入可
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