サンダー ex SAR ポケモンカード 151

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商品詳細
サンダーexSARポケモンカード151の出品です。素人保管のため神経質な方の購入はお控え下さい。トラブル防止の為画像をご確認の上ご購入下さい。１５１特有の断面が雑です。点かけがあります。ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)
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