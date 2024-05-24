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サンダー ex SAR ポケモンカード 151
商品番号 U97326471190
商品名

サンダー ex SAR ポケモンカード 151
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サンダーexSARポケモンカード151の出品です。素人保管のため神経質な方の購入はお控え下さい。トラブル防止の為画像をご確認の上ご購入下さい。１５１特有の断面が雑です。点かけがあります。ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)
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