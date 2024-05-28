仏像★柘植 白山大権現7寸立★白山妙理権現 高さ：約38cm



仏像★柘植 白山大権現7.0寸立★白山妙理権現 高さ：約38cm 仏像★柘植 白山大権現7.0寸立★白山妙理権現 高さ：約38cm



仏像☆柘植 白山大権現7.0寸立☆白山妙理権現 高さ：約38cm | お仏壇 ... 仏像☆柘植 白山大権現7.0寸立☆白山妙理権現 高さ：約38cm | お仏壇 ...



仏像☆柘植 白山大権現7.0寸立☆白山妙理権現 高さ：約38cm | お仏壇 ... 仏像☆柘植 白山大権現7.0寸立☆白山妙理権現 高さ：約38cm | お仏壇 ...



仏像☆柘植 白山大権現7.0寸立☆白山妙理権現 高さ：約38cm | お仏壇 ... 仏像☆柘植 白山大権現7.0寸立☆白山妙理権現 高さ：約38cm | お仏壇 ...



仏像☆柘植 白山大権現7.0寸立☆白山妙理権現 高さ：約38cm | お仏壇 ... 仏像☆柘植 白山大権現7.0寸立☆白山妙理権現 高さ：約38cm | お仏壇 ...



仏像★柘植 白山大権現7.0寸立★白山妙理権現 高さ：約38cm 仏像★柘植 白山大権現7.0寸立★白山妙理権現 高さ：約38cm



仏像★柘植 白山大権現7.0寸立★白山妙理権現 高さ：約38cm 仏像★柘植 白山大権現7.0寸立★白山妙理権現 高さ：約38cm



仏像☆柘植 白山大権現7.0寸立☆白山妙理権現 高さ：約38cm | お仏壇 ... 仏像☆柘植 白山大権現7.0寸立☆白山妙理権現 高さ：約38cm | お仏壇 ...



仏像☆柘植 白山大権現7.0寸立☆白山妙理権現 高さ：約38cm | お仏壇 ... 仏像☆柘植 白山大権現7.0寸立☆白山妙理権現 高さ：約38cm | お仏壇 ...



KT1/24 白山妙理権現 木彫り 仏像 高さ約38.5ｃｍ 白山権現の落札情報 ... KT1/24 白山妙理権現 木彫り 仏像 高さ約38.5ｃｍ 白山権現の落札情報 ...



特別プライス】水柘植(白木) 白山権現(白山妙理権現) 高さ:35cm （販売 ... 特別プライス】水柘植(白木) 白山権現(白山妙理権現) 高さ:35cm （販売 ...



KT1/24 白山妙理権現 木彫り 仏像 高さ約38.5ｃｍ 白山権現の落札情報 ... KT1/24 白山妙理権現 木彫り 仏像 高さ約38.5ｃｍ 白山権現の落札情報 ...



仏像☆ヒバ材 三宝荒神像6寸☆全高 約35cm - 彫刻/オブジェクト 仏像☆ヒバ材 三宝荒神像6寸☆全高 約35cm - 彫刻/オブジェクト



木彫 龍王像】 善女龍王 清瀧権現 白山妙理権現 八大龍王 弁財天 観音 ... 木彫 龍王像】 善女龍王 清瀧権現 白山妙理権現 八大龍王 弁財天 観音 ...



特別プライス】水柘植(白木) 白山権現(白山妙理権現) 高さ:35cm （販売 ... 特別プライス】水柘植(白木) 白山権現(白山妙理権現) 高さ:35cm （販売 ...

仏像★柘植白山大権現7寸立★白山妙理権現◆白山大権現とは白山大権現は石川県と岐阜県にまたがる[白山※日本三霊山の一つ]の山岳信仰と修験道が融合した神仏習合の神様のひとつです。[白山権現]や[白山妙理権現]とも呼ばれ、十一面観音菩薩が本地仏といわれております。◆商品説明全高：約38cm全幅：約16.5cm奥行：約12cm◆備考※出来るだけ忠実に実物の色を再現するように努めておりますが、ご使用のブラウザやモニタにより見え方が若干違う場合がございます。※天然石や自然木を使用した商品の場合、微細なヒビや割れ、欠けがある場合がございますが、天然の素材を利用しておりますので、その点をどうぞご了承下さいませ。出品物は実店舗にて展示しておりますので、ご購入時に日焼けしている可能性がございます。（特に白木や桧材、柘植材等によく見られます）#仏像#白山大権現#白山妙理権現#白山権現素材...木彫主題...仏像・神像