旧裏 リザードン ポケモンカード

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商品詳細
白欠け、傷などが全体的に目立ちます。相場も特に分からないのでとりあえずこの値段で出品させていただきますがご希望の値段があったり商品の状態をもっと見たい場合は気軽にコメントお願いします！
http://narcologia.ru/goods/reflector103264.html
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