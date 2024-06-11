ハーモニカ用マイク、延長ケーブル

オーディックス製、ファイアーボールV、ハーモニカ用マイク。本体、付属品、延長ケーブル、ケース、箱付き。ハーモニカ用美品です。多少の価格対応させて頂きますのでよろしくお願いいたします。再、再度値下げしました。



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