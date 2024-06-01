美品 ポケモンカード ミライドンex SAR

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ミライドンexのSARです。目立った傷もなく比較的綺麗な状態です。気になる点がございましたらコメントにてよろしくお願いいたします。種別···シングルカードレアリティ···SAR
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