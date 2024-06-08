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- 茶道具・平水指｜ポーランド製クリスタルガラス（義山ギヤマン切子）
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商品詳細
サイズは、素人採寸で、直径 約24cm(塗蓋は外径約21.3cm、内径約19.4cm)高さ 約12cmデザインと文様に特長がある、ポーランド製クリスタルガラスの素敵な平水指。鮮やかなブルーが茶室の中でひときわ目を引き、ギヤマンの涼しさと合わせてこれからの季節にぴったり。ほどよい大きさで、重厚感と存在感のある逸品です。写真にあるように、割れや欠けなどないとても綺麗な状態ですが、中古品であることご理解ください。
http://narcologia.ru/goods/recycling822214.html
http://narcologia.ru/goods/procurement367233.html
http://narcologia.ru/goods/injure313767.html
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