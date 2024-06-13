オーバーザストライプス　グレムリン　フィギュア

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商品詳細
オーバーザストラプスのグレムリンです。箱の劣化はありますが本体は新品です。湿度管理をしてましたので保管状態も問題ありません。
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http://narcologia.ru/goods/perforce285165.html
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