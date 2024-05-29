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Mrs. GREEN APPLE サイン入りポスター
商品番号 T74805061336
商品名

Mrs. GREEN APPLE サイン入りポスター
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 8,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ライブ会場でCDを買った際にいただいた、直筆サイン入りのポスターです。激レアだと思われます◎ビニール袋に入った状態で保管。筒型のボックスに入れて発送させていただきます。裏側に少し傷があります。あくまでも素人保管ですので、完全な美品をお求めの方はご遠慮ください。即購入◎値下げ要検討ご質問ございましたらコメントにてお願いいたします。ミセスグリーンアップルMrs.GREENAPPLEinthemorning
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