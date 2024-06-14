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和太鼓　締太鼓四丁掛ボルト
商品番号 R25924315335
商品名

和太鼓　締太鼓四丁掛ボルト
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 19,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

和太鼓の締太鼓4丁掛、合わせ胴・ボルトです。台やバチ、ケースはついてません。胴に数ヵ所傷があります。メーカーは不明ですが、音はいいです！使用してますので、中古品とのご理解を頂ける方のみご購入ください。
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