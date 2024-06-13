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- 最終値下げ！蓮の空女学院 大沢瑠璃乃 限定制服缶バッジ
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブOPENINGLIVEEVENT～BloomtheDream～大沢瑠璃乃制服20個セットの缶バッジになります。新品未使用未開封ですが、指紋・初期傷等がある場合がございます。神経質な方は購入をお控えください。即購入⭕️即日発送⭕️ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ日野下花帆/村野さやか/乙宗梢/夕霧綴理/大沢瑠璃乃/藤島慈
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