【フィギュア】キングスライム(ドラゴンクエスト)

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ドラクエのモンスター『キングスライム』の中古フィギュアになります！当方フィギュアに詳しくないですが、こちらの商品、軽いのですが触った感じソフトではありません。※画像にある物が全てです※経年劣化による傷や汚れがあります※状態は画像でご確認ください新品ではございません。中古品である事をご理解いただき神経質な方はご遠慮下さい。※送料がそこそこかかるのでこちらの商品は値引き対応はいたしませんご了承ください。#キングスライム#ドラゴンクエスト#ドラクエ#フィギュア#ドラゴンクエストモンスター人気ゲームタイトル...ドラゴンクエスト